انت الأن تتابع خبر وزير إسرائيلي: ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله تحقق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنهم سيقلبون كل حجر بقطاع غزة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، مؤكداً إنه لن يدعم المقترح الحالي للإفراج عن "المختطفين"، بحسب تعبيره.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله "نحن في حرب بغزة خلال العامين المقبلين".

هذا ووقعت مشادات كلامية حادة بين سموتريتش وعدد من ذوي الأسرى خلال جلسة بالكنيست.

من ناحية ثانية، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، أن استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب كانت هدف زعيم حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار والأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله وإيران.

وقال سموتريتش مخاطبا غانتس: “ليس هناك عمل أقل مسؤولية من الاستقالة من الحكومة في زمن الحرب. عندما تتزايد التهديدات في الشمال، ولا يزال المختطفون يموتون في أنفاق حماس، وعشرات الآلاف من السكان خارج منازلهم ويتوقعون منا أن نتحد ونضعهم في الوسط”، مضيفا:”هذا بالضبط ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله وإيران، وللأسف أنتم تلبون طلبهم”.

وقال إعلام عبري، الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس حل مجلس الحرب؛ إثر استقالة الوزيرين فيها بيني غانتس وغادي آيزنكوت.