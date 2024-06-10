انت الأن تتابع خبر لبنان يجدّد موقفه الداعم للوحدة الترابية للمغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن بلاده حريصة على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطها بالمملكة المغربية وشعبها، وعلى موقفها الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها، في بيان صادر يوم الأحد.

وأضاف الوزير اللبناني إن لبنان يؤكد على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطه بالمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم، ويشدد على موقفه الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها، وعلى حرصه على أمن المغرب ورفضه أي مساس به.

كما أبرز أن لبنان "يثمن العلاقات الأخوية مع المغرب ويتطلع على الدوام إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات".

وكشف بوحبيب أن البيان صدر بعد أن تلقى اتصالا من سفير المملكة المغربية في لبنان تناولا فيه ندوة عقدت في بيروت صدرت خلالها مواقف أساءت للمملكة، معبرا عن "إدانة لبنان لكافة المواقف والتصريحات التي تسيء للمملكة المغربية وتهدد استقرارها ووحدة أراضيها".