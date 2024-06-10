انت الأن تتابع خبر مدير الأمن السعودي:هناك جنسية الأكثر مخالفة للحج‬⁩ بتأشيرات سياحية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي، على سؤال صحفي بشأن شركات السياحة التي تساعد أشخاص لديهم تأشيرة سياحة على التحايل لأداء مناسك الحج.



وقال خلال مؤتمر صحفي:" خليني أكون معك شفاف لا أرغب في ذكر ما هي الجنسية الأكثر مخالفة في استخدام تأشيرات السياحة لمحاولة الحج بطريقة غير نظامية، وأنت تعرف أكثر مني".



وتابع:"كل شخص قدم إلى مكة المكرمة وقّع على تعهد إلكتروني أن هذه التأشيرة لا تمكنه من الحج فهو شريك في هذا التجاوز.

وأضاف:أما ما يخص من يغرر بهم، فتم ضبط 140 شركة وهمية، وما زلنا نضبط جميع الشركات المخالفة لأن النظام والتصريحات واضحة.