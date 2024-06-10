انت الأن تتابع خبر القسام:الإيقاع بقوة صهيونية في كمين محكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مجاهديها تمكّنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.



وأضافت كتائب القسام أنه وفور وصول قوة الإنقاذ، دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون.



وذكرت مصادر أنها رصدت طائرات إخلاء صهيونية تنقل أفراد القوة الصهيونية التي وقعت بكمين القسام في رفح.