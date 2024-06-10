انت الأن تتابع خبر جيش الإحتلال: تعرضنا لإطلاق 19 ألف صاروخ منذ بدء الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن إسرائيل تعرضت لإطلاق 19 ألف صاروخ منذ بدء الحرب، من مختلف الجبهات، كما اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي أكثر من 150 طائرة مسيرة خلال الحرب.



وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال : "إن نظام الدفاع الجوي في حالة تأهب فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو منتشر بالكامل في جميع أنحاء البلاد".



وجاء في البيان أن "التشكيل هو عامل رئيسي في التعامل مع التهديدات الجوية المعقدة والمتنوعة- من الطائرات التكتيكية إلى الصواريخ وصواريخ أرض-أرض وصواريخ كروز من جميع الجبهات".



وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي عن تشكيل كتيبة جديدة في منظومة الدفاع الجوي، وهي الكتيبة 139، قائلا إنها ستعمل على تشغيل منظومة "القبة الحديدية" .