وزير خارجية الكويت يصل الى عمان

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رياض - احمد صلاح - وصل إلى عمان الاثنين، وزير خارجية الكويت، عبدالله اليحيا، للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي تبدأ أعماله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، الثلاثاء.



وكان في استقبال اليحيا لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير دولة الكويت في عمان حمد راشد المري وأركان السفارة .