رئيس الوزراء البريطاني لن يقدم استقالتهر

انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء البريطاني لن يقدم استقالته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه لا يعتزم تقديم استقالته قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وسط التداعيات المستمرة لمغادرته المبكرة مراسم إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا.



ونقلت عديد وسائل الإعلام البريطانية الاثنين، تصريحات سوناك التي تعهد فيها بالاستمرار حتى اليوم الأخير من هذه الحملة الانتخابية، فيما سعى لنفي الشائعات أنه قد يستقيل قبل يوم الانتخابات المقرر في الرابع من تموز المقبل.



وتعرض سوناك لانتقادات شديدة لمغادرته المبكرة مراسم الذكرى الثمانين للإنزال في نورماندي مطلع الأسبوع، وظهرت دعوات تطالبه بالاستقالة .