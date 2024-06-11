ماذا طلبت جامعة الدول العربية من الأرجنتين

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رياض - احمد صلاح - طلبت جامعة الدول العربية، الاثنين، دولة الأرجنتين مراجعة مواقفها حيال القضية الفلسطينية التي تنطوي على انحياز صارخ للاحتلال ووقوف على الجانب الخطأ من التاريخ، وذلك حرصاً على العلاقات الممتدة مع العالم العربي وعلى المصالح السياسية والاقتصادية المتبادلة بين الجانبين.



وأعربت الجامعة العربية، في بيان لها ، عن استيائها من قيام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بالعدول في اللحظات الأخيرة عن حضور اجتماعٍ كان مُقرراً أن يحضره السبت ، مع مجلس سفراء المجموعتين العربية والإسلامية بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحجة وجود القائم بأعمال سفارة فلسطين ضمن الحضور.



وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن مثل هذا التصرف يعكس موقفاً عدائياً وغير مبرر ليس فقط حيال دولة فلسطين، وإنما حيال المجموعة العربية، كما تأسف لحدوث مثل هذا الموقف غير الدبلوماسي وغير المقبول من رئيس دولة يكن لها العرب احتراماً كبيراً لمواقفها الإيجابية السابقة من القضية الفلسطينية، والتي انقلبت مع الأسف الشديد على يد الإدارة السياسية الحالية .