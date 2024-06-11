انت الأن تتابع خبر الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بحماية طواقمه في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الحرب وردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، والعمل على توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي.



وحذرت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها، الاثنين من خطورة استخدام قوات الاحتلال السبت، شاحنة مساعدات إنسانية من أجل التسلل إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وارتكاب مجزرة بحق المدنيين أدت إلى استشهاد 274 مواطنا من بينهم 64 طفلا و57 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 700 آخرين وفق الإحصائيات الرسمية، الأمر الذي يعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الإغاثة للخطر.



وقالت إن تنكّر قوات الاحتلال داخل شاحنة المساعدات، يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والعرفي الذي يحرّم جريمة الغدر، إذ قامت قوات الاحتلال بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون، في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي .