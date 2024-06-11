البرلمان العربي يرحب بإنتخاب الصومال عضوًا غير دائم بمجلس الأمن

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رياض - احمد صلاح - رحب البرلمان العربي، الإثنين، بانتخاب جمهورية الصومال الفيدرالية عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لدورة 2025-2026.

وقال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن هذه الخطوة تمثل قيمة مضافة للدبلوماسية العربية في منظمة الأمم المتحدة.



وأضاف في بيان، إن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على تناول القضايا العربية في هذه المنظمة الأممية، معرباُ عن أمله أن توظف الصومال جهودها نحو توظيف هذا المقعد في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها .