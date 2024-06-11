ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال بغزة

انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال بغزةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة السابعة العبرية، إنّ جنديًا إسرائيليًا من لواء غفعاتي قتل في معارك بقطاع غزة في وقت سابق، الاثنين. ونقلت القناة عن مجلس "ماتي بنيامين" الاستيطاني (يضم 28 مستوطنة وسط الضفة الغربية)، أنّ الجندي يائير لافين من لواء غفعاتي (لواء مشاة إسرائيلي) وأحد سكان مستوطنة “غفعات هارئيل"، قتل الاثنين في معركة بقطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

ووفق بيانات جيش الاحتلال، بلغت حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب 646 ضابطًا وجنديًا، بينهم 294 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي.