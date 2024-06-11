انت الأن تتابع خبر مقتل ضابط و3 جنود صهاينة برفح وبن غفير:صباح صعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط و3 جنود وإصابة آخرين من لواء غيفعاتي خلال معارك ضارية في رفح.



وكانت المقاومة الفلسطينية اعلنت في وقت سابق عن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح.

بن غفير:صباح صعب مع الإعلان عن سقوط 4 من خيرة أبنائنا برفح

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن إسرائيل استيقظت على "صباح صعب مع الإعلان عن سقوط 4 من خيرة أبنائنا في لواء غيفعاتي برفح".