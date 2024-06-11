الرئيس القبرصي يصل إلى عمان

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رياض - احمد صلاح - وصل إلى عمان، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي تبدأ أعمالة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت اليوم .

وكان في استقبال نيوسي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير القبرصي في عمان ميخاليس ايوانو .