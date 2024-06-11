انت الأن تتابع خبر محمود عباس يطالب بتسليم معابر غزة للحكومة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يقام في البحر الميت، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح جميع المعابر البرية لغزة وتسليمها للحكومة الفلسطينية، دون شروط من اجل إغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشار عباس إلى أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

كما طالب بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال من قطاع غزة.

وتابع الرئيس الفلسطيني: ألم يحن الوقت لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة.