انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال ينهي عمليته العسكرية وسط غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد نحو 6 أيام على انطلاقها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، "انتهاء عمليته العسكرية وسط قطاع غزة"، ارتكب خلالها مجازر خلفت مئات الشهداء والمصابين.

وكان جيش الاحتلال أعلن في 5 يونيو/حزيران الجاري أن الفرقة 98 بدأت عملية عسكرية شرق البريج وشرق دير البلح بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة.

هذا وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و120 مصابًا.

وفيما سبق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 37 ألفًا و164 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 84 ألفًا و832 مصابًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

من جعتها، أعلنت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف في محاور التقدم برفح جنوبي قطاع غزة، وسط تواصل القصف في المدينة.