انت الأن تتابع خبر بريطانيا: الفلسطينيون يعانون الآن أكثر من السابق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ‎آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة في كلمته أمام المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالبحر الميت، أن بلاده ستخصص مليون جنيه استرليني لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية للفلسطينيين بالتنسيق مع الحكومة الأردنية.

وأوضح وزير الدولة البريطاني - أن بلاده تساهم بـ 2 مليون جنيه استرليني لمنظمة الفاو بالإضافة إلى مساهمتها أيضًا في الحملات الإنسانية التي يقدمها الأردن،وتعمل على توفير المساعدات الطبية وعلاج الأشخاص وتوفير الممرات الآمنة.

وأكد اللورد طارق أحمد أن الفلسطينيين يعانون الآن أكثر من السابق وعلينا أن نتخذ الإجراءات الضرورية التي تحد من هذه المأساة والألم.

ودعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي وتوفير بيئة آمنة من أجل القيام بالعمل الإنساني وحماية الأفراد الذين يعملون في تلك المنظمات وتأمين حمايتهم من أجل وصول الدعم الإنساني الفوري.

وشدد اللورد على ضرورة إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت، وحل الصراع قائم على حل الدولتين واقعيا لإيجاد بيئة سلاما وأمانا للجانب الإسرائيلي والفلسطيني.