انت الأن تتابع خبر حماس ترد رسميًا على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مسؤول في حركة حماس أن الحركة ردت رسميا على المقترح الأمريكي بشأن اتفاق الهدنة في غزة.



وأعلنت مصر العربية وقطر عن تسلمهما رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.



ويؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.



وفي تصريح صحفي مشترك أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن وفدا مشتركا من الجانبين سلما رد فصائل المقاومة مساء الثلاثاء للجانب القطري أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضاً تم إرسال الرد للمصريين .