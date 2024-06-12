انت الأن تتابع خبر واشنطن تتحفظ على التعليق بشأن رد حماس على مقترح الهدنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن واشنطن تتحفظ على التعليق بشأن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار لحين مراجعته.



وأضاف البيت الأبيض أن "علمنا بتسليم حماس ردها إلى قطر ومصر ونحن نقوم بتقييمه".



وأكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة ردت رسميا على المقترح الأمريكي بشأن اتفاق الهدنة في غزة.



وأعلنت مصر وقطر عن تسلمهما رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.



ويؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.



وفي تصريح صحفي مشترك أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن وفدا مشتركا من الجانبين سلما رد فصائل المقاومة مساء الثلاثاء للجانب القطري أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضاً تم إرسال الرد للمصريين .