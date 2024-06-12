انت الأن تتابع خبر بعد الرد على اتفاق الهدنة .. حماس تعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن ردهم على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح يفتح الطريق واسعا للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وأضاف الرشق أن رد حماس يتسم "بالمسؤولية والجدية والإيجابية".

هذا وسلم رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الثلاثاء الرد على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن رد الفصائل حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة ينص على الوقف التام للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع.

وأعلنت الخارجية المصرية تسلم القاهرة والدوحة ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وجاء في البيان أن مصر وقطر تؤكدان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.