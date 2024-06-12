انت الأن تتابع خبر إجراءات سعودية مشددة لضبط المخالفين لأنظمة الحج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شددت السلطات السعودية من إجراءاتها للتحقق من عدم السماح بالدخول إلى المشاعر المقدسة لغير الحجاج النظاميين، الذين يحملون بطاقة "نسك" والتي تمثل تصريحا وتعريفا بالحاج النظامي.

وذكّرت وزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة حمل كل حاج لبطاقة نسك الخاصة به طوال رحلة الحج، لكونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي ووثيقة الدخول الى المشاعر المقدسة، لافتة إلى أن البطاقة تُعد مستندًا تعريفيًّا للحاج ووسيلة تسهل عليه طلب الخدمات والوصول إليها.

وفرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقاً أمنية واسعة لضمان أمن الحجاج، وضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وتطبيق العقوبات بحقهم، حيث ضبطت السلطات الأمنية أخيرا أكثر من 300 ألف مخالف ممن لا تتوفر لديهم تصاريح، منهم 153 ألفا و998 أجنبيا بتأشيرات سياحية.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت بعدم جواز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، موضحة أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.

ويبدأ الحجاج مناسكهم يوم الجمعة المقبل، بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادا لتصعيدهم إلى صعيد عرفات السبت.