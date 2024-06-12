انت الأن تتابع خبر فاجعة في الكويت تتسبب بمقتل وإصابة العشرات .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات، بعضهم في حال الخطر، جراء حريق في بناية بمنطقة المنقف جنوبي البلاد.

وذكرت تقارير صحفية كويتية أن الحريق نجم عنه مقتل ما لا يقل عن 35 قتيلا وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة، حتى الآن، لـ 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة و4 حالات وصلت وفاة جراء الحريق الذي حدث في بناية بمنطقة المنقف.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في الكويت بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و11 حالة في مستشفى مبارك و4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين.

وأشارت الى أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية منوهة أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.