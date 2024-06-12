انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط عالمياً الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مدعومة بتوقعات متفائلة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن زيادة الطلب.

وبحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1%، إلى 82.04 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.2%، لتبلغ 78.10 دولارا.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، في حين أبقت أوبك على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام.