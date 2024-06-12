انت الأن تتابع خبر قذائف صاروخية من لبنان تتسبب بحرائق واسعة شمال فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء، اشتعال حرائق فى عدة مناطق بالشمال بعد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن 21 فريق إطفاء و8 طائرات يواصلون إخماد الحرائق التي اندلعت جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وقال الجيش، في بيان: «رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من لبنان». وأشار إلى «اعتراض بعضها، بينما سقط بعضها في عدة مناطق شمال البلاد، وتسبَّب في اشتعال حرائق بعدة مناطق».

وكان جيش الاحتلال قال، قبل ساعات، إن صافرات الإنذار تدوي في كل المدن والقرى بالشمال، بعدما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك رشقات صاروخية مُكثفة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة.