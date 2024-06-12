ارتفاع عدد ضحايا حريق المنقف بالكويت وهذه الحصيلة

انت الأن تتابع خبرارتفاع عدد ضحايا حريق المنقف بالكويت وهذه الحصيلة و الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد القتلى بحريق بناية في منطقة المنقف، الأربعاء، جنوبي الكويت، إلى 43 حالة وفاة، و48 إصابة، بعضها بحال الخطر.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا)، أفادت وزارة الصحة الكويتية، إلى ارتفاع عدد ضحايا حريق بناية حي المنقف إلى 43 حالة وفاة و48 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن بناية المنقف، التي شب فيها الحريق، يسكن فيها عدد من العمال الأجانب، مضيفا أن معظم وفيات حريق بناية حي المنقف وقعت بسبب الاختناق أثناء النوم .