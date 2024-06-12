انت الأن تتابع خبر 138 شهيد وجريح حصيلة 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 جريح.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ250 على قطاع غزة إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37202 شهيد و84932 جريحا منذ 7 تشرين الأول الماضي .