انت الأن تتابع خبر التحفظ على مصري في اطار التحقيقات بحريق الكويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد اليوسف، بالتحفظ على مواطن (شقيق صاحب العقار المحترق في منطقة المنقف وشركة العمالة المنكوبة)، ومقيم من الجنسية المصرية، مشددًا على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه.



وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، تواجد اليوسف، في موقع الحريق صباح الأربعاء، وتفاجأ بأن عدد من يسكن العمارة هو 196 شخصًا، حسبما قاله شقيق صاحب العمارة.



ووصف الوزير ما حدث في حريق ‫المنقف بأنه كارثة حقيقية، مشيرًا إلى أن الحادثة كانت نتيجة لجشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب البنايات.



وأعطى أوامره للجهات المعنية بالتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى؛ لتلافي هذا النوع من الحوادث.



وأمهل اليوسف أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح الخميس لإزالة المخالفات، قائلًا: «سيتم إزالة أي مخالفة من صباح غد لوجود إهمال من أصحاب العقارات الذين سيتم تحويل المخالف منهم للنيابة».



وكشف أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال.



ولقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، الأربعاء، إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت.



وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، بأن 39 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر حريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدني والإسعاف تمكنا من إنقاذ 11 شخصا كحصيلة أولية.



وأشارت إلى أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق في منطقة المنقف عند الساعة السادسة صباحا، فهرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث يجري انتشال الجثث والتعرف إلى هوياتها والبحث عن ناجين.



وأوضحت، أن فرق الإنقاذ عثرت على 35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، كما نقلت 15 مصابا إلى أحد المستشفيات، حيث توفي منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى .