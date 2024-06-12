انت الأن تتابع خبر بلينكن: حماس اقترحت تغييرات .. وقطر: جسر الهوة مازال ممكنًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن حركة حماس اقترحت "عدة تغييرات" على مقترح وقف إطلاق النار، موضحاً أن بعضها قابل للتنفيذ والبعض الآخر ليس كذلك.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، أشار بلينكن إلى أنّ بعض مقترحات حماس تتجاوز ما كانت قد قبلته الحركة في السابق في محادثات حول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن بعض مطالب حماس غير مقبولة. وأضاف أن واشنطن ستقدم "أفكاراً ملموسة" بشأن غزة ما بعد الحرب، بينما تضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوضع خطة شاملة. وذكر أن الولايات المتحدة ستطرح "في الأسابيع المقبلة... عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة حول إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".

وجدد بلينكن دعواته إلى حل دبلوماسي بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيساهم بشكل كبير في تخفيف التوترات. وأوضح أنه "ليس لدي شك بأن أفضل طريقة لتمكين التوصل إلى حل دبلوماسي للشمال (مع لبنان) هي حل الصراع في غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مما سيخفف الضغط بشكل كبير".

من جانبه، صرح رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن هناك مجالاً للنقاش من أجل تجسير الهوة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. وأضاف أنه ناقش مع بلينكن كيفية التوصل إلى حلول مستدامة لإعادة الأمن في غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى تحول واضح في هذا الصراع ودعوة حازمة لإنهاء الحرب. وعند سؤاله عن التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس بالمقترح الحالي، شدد على ضرورة الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق.