انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدمر مرافق جنين ويحوّلها لمنطقة منكوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اقتحام المخيم فجر الخميس، ومحاصرة مناطق في محيطه، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة.

وقال رئيس بلدية جنين إن الاحتلال الإسرائيلي يحوّل جنين ومخيمها إلى منطقة منكوبة ويدمر مرافق البنية التحتية كافة.

ودمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في عدد من الشوارع والأسواق الداخلية بمدينة جنين ومخيمها، وحاصرت مناطق عدة في محيط المخيم ومستشفى خليل سليمان الحكومي، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة في سماء المدينة.

من جهتها، قالت مصادر محلية فلسطينية إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، كما أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن المقاومة استهدفت قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في شارع مهيوب بالمدينة.

من جهتها أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين أن مقاتليها فجروا عددا من العبوات في آليات الاحتلال الإسرائيلي وحققوا إصابات مباشرة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت منازل بإسكان الأطباء في حي "الجابريات" بمدينة جنين وفجرت دراجة نارية في الحي، في حين قامت جرافة للاحتلال بعمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية وممتلكات السكان بشارع الناصرة بجنين.

وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا أصيب برصاصها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه في حي الجابريات بمدينة جنين.

كما أفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت والدة المطارد مصطفى المصري من واد برقين في جنين.

ونشرت منصات إعلامية فلسطينية، مشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها وتجريف الآليات الشوارعَ وتدمير البنية التحتية.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدات ومدنا أخرى بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين.