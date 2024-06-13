انت الأن تتابع خبر الحرائق تشتعل .. حزب الله ينفذ الهجوم الأوسع منذ 8 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُطلق من جنوب لبنان، 150 صاروخا على شمال الاراضي المحتلة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في 15 موقعا في الجولان والجليل الأعلى المحتلين، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحرائق اندلعت جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 25 مستوطنة بالجولان السوري المحتل وسهل الحولة والجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شخصا أصيب إثر سقوط قذيفة على أحد المنازل في مستوطنة كاتسرين بالجولان.

بدوره، قال الإسعاف الإسرائيلي إن شخصين أصيبا جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل بمستوطنة كاتسرين في الجولان المحتل.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني: هاجمنا 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل، وأأطلقنا 30 مسيرة انقضاضية باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة، وأطلقنا 150 صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل.

وقال الحزب ان الهجوم الذي نفذه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا ان الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله.

من ناحية ثانية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تشعر بالقلق الشديد حيال التصعيد على الحدود اللبنانية "الإسرائيلية".

كما نقلت عن المسؤول الأميركي قوله إن أميركا تسعى لمنع تحول الوضع على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة.