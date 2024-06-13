انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 11 عسكريًا إسرائيليًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبَ بيانات نشرها جيش الاحتلال الإسرائيليّ على موقعه الإلكترونيّ، ووفقًا لهذه البيانات، بلغ عدد العسكريين المصابين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، 3 آلاف و822 ارتفاعًا من 3 آلاف و811 أمس الأربعاء، وبذلك يكون 11 عسكريًا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن بين الإجمالي، ألف و938 عسكريًا أُصيبوا منذ بداية التوغل البري بغزة في 27 أكتوبر، وأشار جيش الاحتلال إلى أنّ 26 عسكريًا بحالة خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج، إضافة إلى 186 عسكريًا حالة متوسطة، و29 بحالة طفيفة.

ووفقا للبيانات ذاتها، قتل 650 عسكريًا منذ بداية الحرب، بينهم 298 منذ بدء التوغل البري.