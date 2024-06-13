انت الأن تتابع خبر المستقيل غانتس .. يكشف كواليس إيقاف نتنياهو لصفقات التبادل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال بيني غانتس رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق، الخميس، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوقف صفقة تبادل المحتجزين في غزة لأسباب سياسية.

وأضاف غانتس في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "منذ أشهر عديدة، ثمة توافق حول المعركة وما يجب القيام به... ومع مرور الوقت، تغير هذا النهج ورأينا اعتبارات أخرى تحل محلها".

وضرب غانتس مثلًا بما وصفها بالخطوط العريضة لصفقة تبادل المحتجزين، وقال إن "مجلس الحرب يخلص إلى مسار متفق عليه، ونتنياهو يقر المسار ويصادق عليه ثم ننقله إلى فريق التفاوض، ثم يتعرض نتنياهو للضغوط فيلتف على القرار ويوقف فريق التفاوض عن إنجاز المهمة"، واعتبر العضو السابق بمجلس الحرب أنه تم تأخير كافة الإجراءات المتعلقة بإجراء صفقة التبادل لأسباب غير موضوعيّة.

وعن احتدام القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أكد غانتس في المقابلة على أنه يفضل التسوية السياسية على الحدود الشمالية مع لبنان بدلًا من استمرار الحرب واحتدامها، وتابع "أفهم أن هذه حرب صعبة، لكن ربما لا مفر منها. إذا تمكنا من منعها بمساعدة الضغط السياسي فسوف نفعل ذلك، وإذا لم ينجح الأمر يتعين علينا المضي قدمًا".

وكان أعلن بيني غانتس، الأحد، استقالته من حكومة الحرب بعد أن هدّد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.