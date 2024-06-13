انت الأن تتابع خبر ثلاثة شهداء خلال حصار الاحتلال لمنزل جنوبيّ جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في بلدة قباطية، جنوبي جنين، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق، وحاصرت منزلاً في منطقة "الكحليشة" وقصفته بالقذائف، قبل أن تشرع جرافة عسكرية بهدمه، وسط اندلاع مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى التنكيل بجثمان أحد الشهداء وإخراجه من المنزل المحاصر بواسطة جرافة، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ باستشهاد فلسطينيين اثنين في بلدة قباطية، واحتجز جثمانيهما، كما أفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه في جنين نقلت شهيدًا من بلدة قباطية إلى المستشفى. حسبَ ما نقلت (وفا)، كما أصيب شاب بشظايا رصاص حي في الظهر خلال المواجهات التي اندلعت في قباطية.

ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي استشهد 544 فلسطينيًا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلًا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.