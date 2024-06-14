انت الأن تتابع خبر شمال فلسطين المحتلة .. مهجّرون ومكتئبون وأراضٍ محروقة .. والحربُ إلى توسُّع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مجلة "نيوزويك" الأميركية، الخميس، إنّ عدد الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في الشمال بسبب هجمات حزب الله هو 200 ألف مستوطن، خلافاً للرقم الذي تعلنه دولة الاحتلال وهو 60 ألف مستوطن.

وتتفاقم الأزمة المرتبطة بتهجير مستوطني الشمال بشكل كبير مؤخرًا، ملقيةً بثقلها على طاولة الكابينت الذي يتعرّض لضغوط كبيرة لحلّها، من دون أي أفق أو خطة واضحة؛ إذ تتحدث وسائل إعلام عبرية بشكل مكثف عن الحالة التي يعيشها سكان المستوطنات الشمالية "المنهكون والذين يدفعون أثماناً باهظة من جراء القتال مع حزب الله".

ووفق تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "الميادين"، فإنّ المستوطنين في الشمال "مكتئبون"، ويطرحون تساؤلًا: "ماذا نفعل لإنهاء كابوس صواريخ حزب الله"؛ ونقلت عن مستوطنة إسرائيلية تعيش في إحدى مستوطنات الجليل القريبة من الحدود اللبنانية قولها إنّ "المستوطنين هناك يعيشون بين صواريخ حزب الله، والوضع مروع"، ووفق الصحيفة، فإنّ أكثر من 60,000 من سكان مستوطنات الجليل نزحوا من بيوتهم في أكتوبر ووجدوا أنفسهم يعيشون حياة جديدة في مستوطنات أخرى.

وتابعت أنّه منذ أكتوبر، انهار مجتمع الشمال، وأُغلقت وظائف عديدة، وتشتت السكان النازحون إلى مستوطنات متفرقة؛ وقال أحد المستوطنين للصحيفة، إنّه يجب أن يخرج أحد من قيادة "إسرائيل" ويتحدث للسكان، متابعاً أن "الحكومة نسيت سكان مستوطنات الشمال، واعتادت على عيشهم تحت الحرب".

وأضاف أنّ "الشعور بالعجز يرافق جميع سكان مستوطنات الجليل، الذين لم يتخيلوا أبداً أن هذا الواقع سيستمر أكثر من خمسة أشهر"، بينما أشار آخر إلى أنّ هذه "الأثمان الباهظة تتجلى في الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا أو أصيبوا، وكذلك في تشويش نسيج الحياة والضرر الاقتصادي وتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية والأمنية".

في ذات السياق، قال حزب الله اللبناني، الخميس، إنه هاجم بأسراب من الطائرات المسيرة؛ قاعدتي دادو وميشار وثكنة كتسرين في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، مؤكدًا إصابة الأهداف بدقة. وسجلت أضرار مباشرة، في مبنى بكيبوتس يرؤون في الجليل، فيما وقعت أضرار كذلك في مستوطنة كتسرين بالجولان الجنوبي، واندلعت حرائق واسعة ودخان كثيف غطى مساحات كبيرة بالمنطقة، حسب إعلامٍ عبري.

وفي بيانٍ آخر، قال حزب الله، إنّ مقاتليه استهدفوا موقع الراهب العسكري التابع للاحتلال، بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة فيه.

وشهدت مناطق الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، الأربعاء، قصفًا عنيفًا ومكثفًا، من قبل حزب الله، بنحو 2015 صاروخًا، إضافة إلى طائرات مسيرة وقصف مدفعي، في أكبر هجوم منذ بدء دعم الحزب لقطاع غزة، ردًا على قيام الاحتلال باغتيال القيادي في الحزب طالب سامي عبد الله.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، إن سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة الأربعاء، أدت إلى احتراق آلاف الدونمات من غابتي بيريا وميرون.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، الخميس: "بسبب الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، اشتعلت النيران في نحو 3500 دونم في غابات بيريا وميرون"، وكانت هيئة البث العبرية أشارت إلى رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، بعد اغتيال دولة الاحتلال قياديا في حزب الله، مساء الثلاثاء.