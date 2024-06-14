انت الأن تتابع خبر اغتيال قيادي بارز بحزب الله وتطورات خطيرة على الحدود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم طيران الاحتلال الإسرائيلي، مبنى في بلدة جناتا في قضاء صور جنوبي لبنان، ردا على هجمات حزب الله على مناطق الشمال، ما أدى إلى اشتعال المكان وسقوط إصابات.

وأفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد سيدتين وإصابة 30 بين المدنيين جراء الغارة.

وقالت قناة كان الإسرائيلية إنه تم اغتيال شخصية قيادية بارزة في حزب الله بالهجوم، حيث تم استهداف مبنى من 3 طوابق وتدميره تدميرا كاملا.

وأفادت وسائل إعلام بأن هناك أنباء أولية عن اغتيال الرئيس التنفيذي لحزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، ولم يتم تأكيد الخبر.

هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع حريق في مستوطنة أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم بإطلاق 5 صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه الجنود الإسرائيليين والمزارعين في المطلة دون إصابات.