انت الأن تتابع خبر درجات الحرارة تصل إلى 72 .. تحذير مهم من السعودية للحجاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حفاظاً على صحتهم، حذرت وزارة الصحة السعودية، الحجاج من أخطار التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة في ظل ارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، والتي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن موسم الحج هذا العام 1445 يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.

ودعت الوزارة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ3 مساءً.

الجدير بالذكر ان مناسك الحج تقام غالبيتها في الهواء الطلق، في أجواء صحراوية شديدة الحرارة، ومن أجل الحد من تداعيات ذلك، تعمل السلطات السعودية على زيادة الإجراءات لمساعدة الحجاج في مكة للتغلب على الحر الشديد، من مكيفات الهواء إلى طلاء الأرضيات، وتكييف المساحات حول الكعبة، بالاضافة إلى جعل الطريق بين الصفا والمروة، تُسلك من طريق داخلية مغلقة، وغيرها.