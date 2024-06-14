انت الأن تتابع خبر الطفل مصطفى حجازي ضحية جديدة للجوع في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد الطفل مصطفى حجازي، في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف وقلة الأدوية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وإغلاق المعابر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون لـ"مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".

هذا وتعاني المستشفيات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع نقصا في وحدات الدم بسبب ارتفاع عدد المصابين.

ومع طول فترة العدوان، تتفاقم هذه المشكلة، لا سيما مع تراجع معدل التبرع بالدم وازدياد معدلات سوء التغذية.

يشار إلى أن سكان غزة يواجهون مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق ما تؤكد تقارير دولية وأممية، وذلك بسبب تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة للشهر الثامن على التوالي، في ظل عدم اكتراث رسمي إسرائيلي بالمطالبات الدولية ومن محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.