انت الأن تتابع خبر اندلاع المزيد من الحرائق بمواقع إسرائيلية جراء صواريخ حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اندلعت عدد من الحرائق في إصبع الجليل جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، بحسب ما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأفاد حزب الله بأنه قصف مستوطنتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا والفلق.

كما قال الحزب إنه قصف مبان يستخدمها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، معلنا تحقيق إصابة مباشرة.

وقال جيش الاحتلال، إنه رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه إصبع الجليل، وإن قواته ترد على مصادر إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق 6 صواريخ مضادة للدروع من لبنان ألحقت أضرارا بمنزلين في المطلة، واندلاع حريق ضخم.

هذا وقصفت المدافع الإسرائيلية بلدة الخيام جنوبي لبنان.