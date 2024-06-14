انت الأن تتابع خبر رغم قيود الاحتلال .. 30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة والأعياد، وتمنع العديد من المواطنين من أداء الصلاة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الأقصى، خلال خطبة وصلاة الجمعة، ومنعت عددا كبيرا من المصلين من دخوله.

وتحرم سلطات الاحتلال الآف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.