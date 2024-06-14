انت الأن تتابع خبر القسام:جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى لديها في قصف جوي على مدينة رفح قبل أيام، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى إلا في توابيت.



وأضافت الكتائب في رسالة مصوّرة موجّهة إلى المستوطنين الصهاينة أن "الجيش يخدعكم ويستمر في خداعكم".



واختتمت الكتائب مقطع الفيديو بعبارة "الوقت ينفد" التي اعتادت استخدامها على الفيديوهات المتعلقة بالأسرى.