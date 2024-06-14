سيواجه مواليد برج الميزان تحديات جديدة هذا العام، مع تقلبات في الحظ. يُنصح برج الميزان بالاهتمام بصحتهم، خصوصًا فيما يخص الجهاز الهضمي والتناسلي والكلى والأسنان.

انت الأن تتابع خبر القسام تفجّر منزلا مفخخا بداخله قوة صهيونية بحي الزيتون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت منزلا فخخ مسبقا بقوة إسرائيلية وأوقعت أفرادها "بين قتيل وجريح" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت القسام أنها "دكت" تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون برشقات من قذائف هاون، إلى جانب استهدافها دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح واستهدافها بقذائف الهاون قوات الاحتلال المتمركزة جنوب غرب حي تل السلطان برفح.