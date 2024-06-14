انت الأن تتابع خبر اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 1445هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، رافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته، لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية السعودية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن.