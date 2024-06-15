انت الأن تتابع خبر منظمة إسرائيلية تكشف حال آلاف الجنود بعد عودتهم من غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت منظمة "نفغاشيم" الإسرائيلية أن آلاف الجنود في الجيش الإسرائيلي يعودون من غزة وهم يعانون "اضطراب ما بعد الصدمة"، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.

من جهته، قال رئيس المنظمة ديفد سولمون إن هناك حاجة متزايدة لدعم جنود الاحتياط وعائلاتهم للانتقال من روتين القتال إلى الحياة المدنية.

وقبل أيام أفادت الإذاعة الإسرائيلية بانتحار جندي بعد تلقيه أمرا بالعودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 10 ضباط وجنود إسرائيليين انتحروا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

من ناحية ثانية، أعلنت كتائب القسام في وقت سابق، أنها أنقذت أسيرا إسرائيليا من محاولة انتحار بمكان أسره في قطاع غزة.