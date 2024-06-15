أبو عبيدة يوجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام

انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة يوجه رسالة لحجاج بيت الله الحراموالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وفي أثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا شعب غزة الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.

وتابع أبو عبيدة: إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابةً عن أمة الإسلام الكبيرة.

وأكد أبو عبيدة ان طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين ومناسك الحج فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فساداً وتهويداً كل يوم.