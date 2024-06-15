انت الأن تتابع خبر انتخاب سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب أفريقيا لولاية ثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتخب نواب جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا (71 عاماً)، رئيساً للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية، التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب.

وبحسب وكالة "فرانس 24" قال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب، "أُعلن فخامة سيريل رامابوزا رئيساً منتخباً حسب الأصول، بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب "إي إف إف" اليساري الراديكالي جوليوس ماليما الذي حصل على 44 صوتاً".

واجتمع برلمان جنوب أفريقيا المنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية أيار الماضي، أمس الجمعة لانتخاب رئيس للدولة قبل تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي.