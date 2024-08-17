انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة في أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي، السبت، تسجيل 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في أفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد.

ووفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم رصد الكثير من متحورات الفيروس، كما تم تسجيل 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله (14838)، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز انتشار الوباء، جميع الحالات المسجلة تقريبا مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة.

وكان المركز الأوروبي رفع، الجمعة، تقييمه لمستوى خطورة جدري القردة من "منخفض" إلى "معتدل" لوجود حالات إصابة في التكتل على فترات متباعدة، وطلب من الدول الحفاظ على أعلى مستويات التوعية بين المسافرين الزائرين من مناطق ظهر فيها المرض، كما أعلنت السويد تسجيل أول إصابة لديها بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة، وهي الأولى خارج أفريقيا.

ووفقًا لـ(فرانس برس)، فقد ذكرت مديرة هيئة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي أن أوروبا ستشهد مزيدًا من الإصابات الوافدة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن خطر استمرار انتقال المرض يظل منخفضا.