انت الأن تتابع خبر العالم الهولندي يثير رعب هذه الدول: تأهبوا واحذروا من القادم.. ماذا سيحدث في 18 و19 اغسطس؟ "اتفرج" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العالم الهولندي .. توقعات العالم الهولندي.. تنبؤات العالم الهولندي.. عاد العالم الهولندي “فرانك هوجربيتس” الشهير بعراف الزلازل.. والتي صدقت توقعاته بشأن الزلازل في كثير من الأحيان، عاد ليثير الرعب والجدل من جديد بسبب تصريحاته الأخيرة التي قالها في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي.

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلازل خلال ايام

وبالإطلاع على مقطع الفيديو الذي نشره عراف الزلازل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، حذر عالم الزلازل من التحديث الكوكبي الجديد، حيث أشارت التنبؤات والإشارات إن هناك زلزال بقوة 7 ريختر، سيحدث في 8 اغسطس، وبالفعل صدقت تنبؤاته بوقوع الزلزال في اليابان، كما تنبأ عالم الزلازل بوجود نشاط زلزالي في يومي 14 و 15 اغسطس وبالفعل تم رصد زلازل في بعض الاماكن الفترة الماضية، وأوضح أنه يجب الحذر من القادم.

ماذا سيحدث الايام المقبلة؟

وأطلق العالم الهولندي تحذيراته من ما سيحدث في يوم 18 اغسطس حتى يوم 20 اغسطس، حيث رصد وجود خمسة اقترانات كوكبية مع كوكب عطارد، والتي تشير إلى وقوع زلزال شديد سوف يستمر لأيام في الاماكن التالي وهي أمريكا الوسطى و امركيا الجنوبية، و الدول التالية تشيلي وبيرو والإكوادور.

ووجه العالم الهولندي تحذيره وناشد بضرورة التأهب الشديد في هذه المناطق ايضا وهي بلغاريا، ومن البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيط الأطلسي، وكاساديا، وذلك وفقا لتصريحاته.

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