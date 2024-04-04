التحضير للدورة الثامنة لجائزة التميز الإعلامي العربي 2024 تحت شعار ” إعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 02:33 مساءً - ​أجرى اليوم سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال لقاء مع سعادة السيد السفير طلال خالد المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية تناول التحضير للدورة الثامنة لجائزة التميز الإعلامي العربي 2024.

وفي هذا الصدد، صرح السفير خطابي ان هذا اللقاء يندرج في نطاق متابعة تنفيذ قرارات الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام في يونيو 2023 بالرباط التي تروم تطوير جائزة التميز الإعلامي بما يبرز عمق التنوع المجتمعي والثقافي في الفضاء العربي وتشجيع روح الابتكار وجودة الاداء المهني وتعزيز القدرات في مختلف التخصصات الإعلامية المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والرقمية.

كما أعلن ان قطاع الإعلام والاتصال توصل في الآجال المحددة بمجموعة من الأعمال عبر مندوبيات الدول الاعضاء وبعض المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية والتي ستدرس من طرف لجنة التحكيم خلال اجتماعها المقرر من 22 إلى 24 أبريل 2024 بمقر الأمانة العامة لاختيار أفضل الترشيحات وفقا لمقتضيات النظام الداخلي ومعايير منح هذه الجائزة المالية والتكريمية.

وأعرب الامين العام المساعد عن تقديره للدور الداعم لدولة الكويت للعمل الإعلامي العربي المشترك ورعايتها لجائزة التميز الإعلامي التي ستنظم هذه السنة تحت شعار : "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر" بما في ذلك وقائع الأزمة الإنسانية الفظيعة بقطاع غزة ، موضحا أن هذا الاختيار يعكس ما تعرضت له المنطقة العربية في الفترة الأخيرة من كوارث طبيعية مهولة منها الزلزال العنيف بجهة الحوز بالمغرب ،والسيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة بليبيا مما أظهر تأثير وسائل الإعلام العمومية بصفة خاصة ووسائط الاتصال على وعي وسلوكيات المواطنين في تعاملهم مع الكوارث وتداعياتها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والبيئية.