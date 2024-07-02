أخبار مصرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من بعض السيدات بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا المصدر:صوت الأمةالقبض على متهم بتصوير السيدات خلسه في شوارع المنوفية...
أبو قير للأسمدة: عودة امدادات الغاز الطبيعي وتشغيل تدريجي لمصانع الشركة
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في بيان مرسل إلى البورصة عودة امدادات الغاز الطبيعي وبدء التشغيل التدريجي لمصانع الشركة. المصدر:صوت الأمةأبو قير للأسمدة: عودة امدادات الغاز الطبيعي وتشغيل تدريجي لمصانع الشركة...
تحرير 137 مخالفة عدم الالتزم بقرار غلق المحلات خلال 24 ساعة
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.. المصدر:صوت الأمةتحرير 137 مخالفة عدم الالتزم بقرار غلق المحلات خلال 24 ساعة...
ضبط أدمن صفحة «تيك توك» لبث محتوى خادش للحياء
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء المصدر:صوت الأمةضبط أدمن صفحة «تيك توك» لبث محتوى خادش للحياء...
رئيس الشيوخ: الشعب المصري رسم خلال ثورة 30 يونيو مسارا جديدا للعمل...
رئيس الشيوخ: الشعب المصري رسم خلال ثورة 30 يونيو مسارا جديدا للعمل...