أخبار مصرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من بعض السيدات بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا المصدر:صوت الأمةالقبض على متهم بتصوير السيدات خلسه في شوارع المنوفية...

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