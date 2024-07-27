نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم ..الإعلان الرسمي لفيلم "الملحد " استعدادً لطرحه بدور العرض قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الفنان أحمد حاتم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري عن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الملحد " استعداد لعرضه بجميع دور العرض قريبًا .

موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم الملحد

وكشف حاتم من خلال حسابه الشخصي بخاصية إستوري عن موعد طرح الإعلان مشيرًا أنه سيتم طرحه غدًا في تمام الساعة 8 مساءً.



قصة فيلم الملحد



يتناول الملحد قضية التطرف الديني الذي يصل بالإنسان إلى الكفر والإلحاد، انتشار ظاهرة الملحدين بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية مما جعله يرى أنه جاء الوقت لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

فريق عمل الملحد



فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.

آخر أعمال أحمد حاتم



وكانت آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، ويظهر خلاله حاتم ضيف شرف، ويتناول العمل واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن الفيلم واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015.



فريق عمل فيلم السرب

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.