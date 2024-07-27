وائل جسار يعلن عن موعد حفلته: انتظروني في مهرجان صيف بنغازي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن النجم وائل جسار عن موعد حفله في مهرجان صيف بنغازي، وقال في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إنه لأول مره يزور ليبيا ويحيي بها حفل غنائي.

وأبدى وائل جسار سعادته بالمشاركة في مهرجان صيف بنغازي، بحفل استثنائي وسهرة موسيقية مميزة، وقال: "انتظروني لأول مره في ليبيا يوم 3 أغسطس بمهرجان صيف بنغازي، وسهرة غنائية خاصة جدا في منتجع النخلة الذهبية، وبرعاية مؤسسة أجيالنا".

الجدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويشارك به 27 نجم من نجوم الغناء والراب في الوطن العربي، كما يقام على هامشه عدد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية.